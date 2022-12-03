В Волгограде проводили отряд добровольцев на СВО

Общество 03.12.2022 20:15
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03.12.2022 20:15
В Волгограде накануне проводили добровольцев, которые изъявили желание отправиться в зону СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, мужчинам на прощание раздали нательные крестики.
С напутственным словом к добровольцам обратился иерей Владимир Пономаренко.- Я служу в храме Всех святых на Мамаевом кургане – это особое место доблести, подвига нашего народа. Приглашаю вас, когда вернетесь, в храм на службу, - сказал священник.
Также добровольцы получили необходимое обмундирование. Каждую неделю священнослужители на средства, собранные прихожанами и жертвователями, закупают для добровольцев самое необходимое в холодное время года: свитера, перчатки, носки, шапки, термобельё, коврики и другие вещи.
Фото сайта Волгоградской епархии
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