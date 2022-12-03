На дорогах Волгограда после неожиданного снегопада разбрасывают реагенты









На улицы Волгограда сегодня, 3 декабря выехала снегоуборочная техника. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, помимо песко-соляной смеси муниципальные службы наносят на дороги и жидкие реагенты.





Между тем, сегодняшний снег можно считать неожиданным как для волгоградцев, так и для синоптиков, которые не прогнозировали осадки в ближайшие дни.