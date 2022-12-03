На дорогах Волгограда после неожиданного снегопада разбрасывают реагенты

Общество 03.12.2022 09:51
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03.12.2022 09:51
На улицы Волгограда сегодня, 3 декабря выехала снегоуборочная техника. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, помимо песко-соляной смеси муниципальные службы наносят на дороги и жидкие реагенты.
Между тем, сегодняшний снег можно считать неожиданным как для волгоградцев, так и для синоптиков, которые не прогнозировали осадки в ближайшие дни.
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