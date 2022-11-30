Первый ледовый каток откроют в Волгограде 2 декабря в пойме реки Царицы. Об этом сегодня ИА «Высота 102» сообщили в парке «Раздолье». По словам директора парка Андрея Еркина, работы по строительству нового коллектора поблизости никак не повлияют на работу зимней развлекательной площадки. Однако чтобы попасть на каток, волгоградцам и гостям города придется воспользоваться альтернативной дорогой.

– Открытие ледового катка в парке «Раздолье» состоится в пятницу, в 17.00, – сообщил Андрей Еркин. – Чтобы пройти к катку, нужно выйти на остановке «Площадь Чекистов», пройти через сквер Пахмутовой и далее – перейти через детскую железную дорогу. Автомобиль можно оставить на парковках вблизи ТЦ «Меркурий».

30 ноября, по информации директора парка, в пойме Царицы заливают последний слой ледового открытия. Приобретено 300 новых коньков, всего в распоряжении волгоградцев будет 650 пар различного размера.

Режим работы катка (ежедневно четыре сеанса):

с 10:00 до 13:00

с 14:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00

с 20:00 до 22:00

До 25 декабря стоимость билетов составит 250 рублей для детей и 350 – для взрослых. Студентам, многодетным, инвалидам, пенсионерам и ветеранам боевых действий вход обойдется всего в 200 рублей. Прокат коньков – 150 рублей.