– Открытие ледового катка в парке «Раздолье» состоится в пятницу, в 17.00, – сообщил Андрей Еркин. – Чтобы пройти к катку, нужно выйти на остановке «Площадь Чекистов», пройти через сквер Пахмутовой и далее – перейти через детскую железную дорогу. Автомобиль можно оставить на парковках вблизи ТЦ «Меркурий».
30 ноября, по информации директора парка, в пойме Царицы заливают последний слой ледового открытия. Приобретено 300 новых коньков, всего в распоряжении волгоградцев будет 650 пар различного размера.
Режим работы катка (ежедневно четыре сеанса):
- с 10:00 до 13:00
- с 14:00 до 16:00
- с 17:00 до 19:00
- с 20:00 до 22:00
До 25 декабря стоимость билетов составит 250 рублей для детей и 350 – для взрослых. Студентам, многодетным, инвалидам, пенсионерам и ветеранам боевых действий вход обойдется всего в 200 рублей. Прокат коньков – 150 рублей.