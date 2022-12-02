Пострадавший в кровавой корриде волгоградец взыскал с пастуха 85 тысяч рублей

Житель Волгограда отсудил у пастуха 70 тысяч рублей за стресс и физические страдания, которые он испытал после встречи с агрессивным быком. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде Волгограда, инцидент произошел в июле прошлого года в Саратовской области, где пострадавший с товарищем работали на пасеке.

Однажды мимо пасеки проходило стадо крупного рогатого скота, от которого отбился полуторогодовалый бык и направился к работающим там людям. Сначала волгоградцу с приятелем удалось его отогнать, однако через некоторое время животное вернулось с уже более агрессивными намерениями. Бык напал на одного из мужчин, подцепил его на рога, стал мотать в разные стороны, а потом отбросил в сторону. Перед тем, как животное снова попыталось напасть на людей, они успели спрятаться в машине.

В суде волгоградец просил взыскать с пастуха компенсацию морального и материального вреда. Хотя ответчик в суд не явился, однако представил письменные возражения, в которых сообщил, что агрессивным был не бык, а пострадавший волгоградец якобы спровоцировал животное, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Однако суд посчитал эти утверждения несостоятельными, так как никаких доказательств в их подтверждение ответчик не предоставил.

Помимо 70 тысяч рублей пастух выплатит волгоградцу еще 15 тысяч в качестве расходов на оплату услуг представителя.

Между тем, исход встречи с быком мог быть более трагическим. Так, в апреле 2022 года 38-летний житель Нехаевского района был насмерть растоптан и растерзан озверевшим животным.