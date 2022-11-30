Синоптики предупредили жителей Волгоградской области о гололеде





Специалисты Волгоградского ЦГМС прогнозируют образование гололедицы в областном центре и других муниципальных образованиях региона в первый день календарной зимы. При этом существенных осадков в Волгоградской области не ожидается.

– В Волгоградской области ближайшей ночью и утром 1 декабря в отдельных районах возможен туман, местами – гололедица, – говорится в краткосрочном прогнозе синоптиков. – Температура воздуха в ночь с 30 ноября на 1 декабря в регионе составит от -7 до -12 градусов, днем – от -1 до -6 градусов. Днем возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.

Аналогичный прогноз дают синоптики и на 2 и 3 декабря. Единственное отличие – восточный ветер будет более сильным.

В федеральном центре «Фобос» добавляют, что в ночь на 1 декабря в Волгоградской области ожидается очень высокое давление. Сохранится оно таковым и в первый зимний день.