Общество 29.11.2022 19:45
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29.11.2022 19:45
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на заседании удовлетворила заявления о прекращении полномочий председателей трех районных судов.
Как сообщает ККС, прекращены полномочия председателя, судьи Светлоярского районного суда Андрея Малярова, председателя, судьи Киквидзенского районного суда Александра Поддубного и председателя, судьи Октябрьского районного суда Дмитрия Бескровного на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».
Напомним, что председатели судов сами написали заявления о прекращении полномочий.
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