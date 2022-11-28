Общество

Три района Волгограда обесточат во вторник 29 ноября

Общество 28.11.2022 19:21
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28.11.2022 19:21


В Волгограде продолжаются плановые отключения электричества в рамках профилактических работ. Во вторник, 29 ноября, работы запланированы в трех районах областного центра – Ворошиловском, Тракторозаводском и Кировском. Без света в квартирах волгоградцам предстоит провести весь день – до 17.00. 

Ворошиловский район: 

– с 9.00 до 17.00

  • переулок Рыбинский1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а, 
  • переулок Ленкоранский 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а, 
  • переулок Ченстоховский 2а, 
  • ул. Елисеева 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, 
  • ул. Чембарская 59-69, 61а, 57д, 18а, 8-26, 
  • переулок Чембарский 52, 
  • ул. Череповецкая 50, 52, 52а, 60, 
  • ул. Новоузенская 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а,

– с 08.00 до 17.00

  • ул. Рублева, 
  • ул. Сходненская, 
  • ул. Спокойная,
  • ул. Купавинская, 
  • ул. Рублева, 
  • ул. Тарханская,
  • ул. Вишневского, 
  • ул. Калиновская, 
  • ул. Тирольская,
  • ул. Паши Ангелиной, 
  • ул. Куприна. 

Кировский район: 

– с 09.00 до 17.00

  • ул. Мингечаурская 1а-37, 2а-24а, 
  • ул. Усть-Каменогорская 2-23, 1а-31а, 
  • ул. Абганеровская 96, 
  • ул. Майская 57-61.

– с 08.00 до 18.00

  • переулок Тепличный, 308. 

Тракторозаводский район: 

– с 09.00 до 17.00 

  • ул. Александрова 163-219, 210-250, 
  • ул. Левитана 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, 
  • ул. Платиновая 7, 9, 2, 
  • ул. Североосетинская 1, 3, 4, 6, 8, 
  • ул. Алюминиевая 21. 

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