Три района Волгограда обесточат во вторник 29 ноября

В Волгограде продолжаются плановые отключения электричества в рамках профилактических работ. Во вторник, 29 ноября, работы запланированы в трех районах областного центра – Ворошиловском, Тракторозаводском и Кировском. Без света в квартирах волгоградцам предстоит провести весь день – до 17.00.
Ворошиловский район:
– с 9.00 до 17.00
- переулок Рыбинский1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а,
- переулок Ленкоранский 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а,
- переулок Ченстоховский 2а,
- ул. Елисеева 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а,
- ул. Чембарская 59-69, 61а, 57д, 18а, 8-26,
- переулок Чембарский 52,
- ул. Череповецкая 50, 52, 52а, 60,
- ул. Новоузенская 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а,
– с 08.00 до 17.00
- ул. Рублева,
- ул. Сходненская,
- ул. Спокойная,
- ул. Купавинская,
- ул. Рублева,
- ул. Тарханская,
- ул. Вишневского,
- ул. Калиновская,
- ул. Тирольская,
- ул. Паши Ангелиной,
- ул. Куприна.
Кировский район:
– с 09.00 до 17.00
- ул. Мингечаурская 1а-37, 2а-24а,
- ул. Усть-Каменогорская 2-23, 1а-31а,
- ул. Абганеровская 96,
- ул. Майская 57-61.
– с 08.00 до 18.00
- переулок Тепличный, 308.
Тракторозаводский район:
– с 09.00 до 17.00
- ул. Александрова 163-219, 210-250,
- ул. Левитана 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250,
- ул. Платиновая 7, 9, 2,
- ул. Североосетинская 1, 3, 4, 6, 8,
- ул. Алюминиевая 21.