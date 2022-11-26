В Волгограде простились с 98-летней участницей Сталинградской битвы









Сегодня, 26 ноября, в Волгограде простились участницей Сталинградской битвы Анастасией Васильевной Бирюковой. Как сообщили в администрации Центрального района, ветеран Великой Отечественной войны скончалась в возрасте 98 лет. До 99-летия Анастасии Васильевны оставалось меньше месяца.

Она родилась 17 декабря 1923 года в Дубовском районе. Позже семья переехала в Сталинград, в поселок Нижний Тракторный. Когда началась Великая Отечественная война, Анастасия Васильевна сразу ушла на фронт санитаркой, участвовала в исторических сражениях в Сталинграде, на Курской дуге.

После войны работала геологом. С мужем участвовала в геологоразведочных экспедициях. Много лет посвятила работе в Совете ветеранов Центрального района Волгограда и патриотическому воспитанию детей.

Администрация приносит соболезнования родным и близким Анастасии Васильевны.

Фото: администрация Центрального района Волгограда / ВК



