В Волгограде простились с 98-летней участницей Сталинградской битвы

Общество 26.11.2022 20:07
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26.11.2022 20:07
Сегодня, 26 ноября, в Волгограде простились участницей Сталинградской битвы Анастасией Васильевной Бирюковой. Как сообщили в администрации Центрального района, ветеран Великой Отечественной войны скончалась в возрасте 98 лет. До 99-летия Анастасии Васильевны оставалось меньше месяца.
Она родилась 17 декабря 1923 года в Дубовском районе. Позже семья переехала в Сталинград, в поселок Нижний Тракторный. Когда началась Великая Отечественная война, Анастасия Васильевна сразу ушла на фронт санитаркой, участвовала в исторических сражениях в Сталинграде, на Курской дуге.
После войны работала геологом. С мужем участвовала в геологоразведочных экспедициях. Много лет посвятила работе в Совете ветеранов Центрального района Волгограда и патриотическому воспитанию детей.
Администрация приносит соболезнования родным и близким Анастасии Васильевны.
Фото: администрация Центрального района Волгограда / ВК
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