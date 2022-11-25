Волгоградец пытался отсудить за три лопнувших шарика целое состояние









Житель Волгограда, который потратил 210 рублей на покупку трех воздушных шариков, требовал компенсацию в 35 тысяч за то, что они лопнули через час после покупки. Однако суд ему отказал.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, житель Дзержинского района обратился к мировому судье с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя стоимости некачественного товара, неустойки, компенсации морального ущерба, штрафа и судебных расходов.

Мужчина указал, что 8 декабря 2019 года приобрел у предпринимателя товар, который оказался ненадлежащего качества. Воздушные шарики лопнули через час. Волгоградец обратился с претензией к продавцу и потребовал вернуть 210 рублей, но претензия осталась без удовлетворения.

Тогда потребитель обратился в суд. Он просил взыскать с индивидуального предпринимателя 210 рублей за шарики, неустойку в размере 2500 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей и судебные расходы: за почтовый конверт 33 и 59 рублей, ручки и стержни 176 рублей, мобильную связь 5650 рублей, витамины 54 рубля, детскую присыпку 47 рублей и бензин 1308,25 рубля.

Изучив материалы дела и доводы потребителя, суд не нашел оснований для удовлетворения иска, так как мужчина не доказал наличие производственных дефектов в воздушных шариках. Решение вступило в законную силу.



