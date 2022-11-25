







Деятельность фантомной площадки ООО «Эксперт» по обороту животноводческой продукции пресечена в Волгограде.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, по результатам анализа данных системы «Меркурий» выявлено, что на площадке ООО «Эксперт» путем составления актов «несоответствия» и объединения записей в журнале «продукции» в 2022 году введено в оборот 77,5 тонн говядины и говяжьих субпродуктов, 50,6 тонн молочной продукции и 4,8 тонн рыбной продукции неизвестного происхождения.

– При этом продукция с площадки поступала в адреса социальных учреждений Волгоградской области и на предприятия Волгоградской области, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Краснодарского края, Республики Дагестан, Астраханской области и Республики Крым, - сообщили в управлении. – Данные факты свидетельствуют о легализации и выпуске в оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения.

Должностными лицами ведомства инициирован выезд по адресу регистрации площадки. Установлено, что ООО «Эксперт» деятельность по указанному в системе «Меркурий» адресу не осуществляет.

В результате ООО «Эксперт» исключена из ФГИС «Меркурий», а регистрация уполномоченного лица предприятия аннулирована.

В адрес правоохранительных органов, УФНС России по Волгоградской области и территориальные Управления Россельхознадзора, в зоне ответственности которых находятся получатели продукции, направлены заявления для принятия оперативных мер в рамках компетенции. Также в социальные учреждения Волгоградской области направлены информационные письма о необходимости принятия мер в отношении данной продукции.





Фото из архива ИА «Высота 102»