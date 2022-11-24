Общество

Депутаты облдумы согласовали Попкова на пост главы Спорткомитета

Общество 24.11.2022 17:51
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24.11.2022 17:51


Сегодня, 24 ноября  парламентский комитет по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму согласовал кандидатуру Владимира Попкова на должность председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в областной думе. 

Сегодня же кандидатура Владимира Попкова была одобрена президиумом политсовета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, Владимир Попков исполняет обязанности председателя комитета спорта и физической культуры Волгоградской области с 17 ноября после увольнения с этой должности Александра Глинянова. Его кандидатуру на этот пост предложил губернатор Андрей Бочаров. 

Чиновник ранее работал в различных структурах органов исполнительной власти. Он возглавлял комитет по развитию туризма, комитет культуры Волгоградской области, был заместителем губернатора, курируя культуру и спорта, и руководил управлением по борьбе с коррупцией в аппарате главы региона. 

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