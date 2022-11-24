Общество

Впервые за 46 лет волгоградские аграрии собрали 7 млн тонн зерна

Общество 24.11.2022 14:00
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24.11.2022 14:00



Рекордный урожай зерновых в 7 миллионов тонн собрали аграрии Волгоградской области. Об этом, как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, заявил губернатор Андрей Бочаров, подводя итоги сельскохозяйственного года.
Выездное совещание по вопросам АПК глава региона провел сегодня, 24 ноября, на площадке ВолГАУ. В текущем году перед регионом целевой показатель Минсельхоза РФ по сбору зерновых был определен на уровне 4,7 миллиона тонн, но Волгоградская область собрала гораздо больше - 7 миллионов.
- Это максимальный результат за современную историю Волгоградской области и третий за всю историю статистических наблюдений. Напомню: в 1976 году в Волгоградской области было собрано 7,7 млн тонн зерновых, в 1978 году – 7,9 млн тонн, но при этом отмечаю, что по сравнению с нашим временем посевные площади тогда были практически в 2 раза больше. С такими результатами, как сегодня, вы и ваши товарищи уже по праву навсегда вошли в историю Волгоградской области, — сказал губернатор.



Андрей Бочаров поблагодарил аграриев за такой результат и напомнил, что уборочная кампания 2022 года Волгоградская область посвятила 80-летию победы в Сталинградской битве. 
Рекордный урожай в этом году планируют собрать с кукурузных полей - 390 тысяч тонн, что на 7% выше объемов 2021 года. На 200 тысяч тонн больше в этом году собрали масличных культур - всего 1,3 млн тонн. Урожай овощей и плодов в хозяйствах всех категорий будет на уровне прошлогодних значений - свыше 1 млн тонн и 155 тысяч тонн соответственно. 



- Общий объем сельскохозяйственного производства Волгоградской области в текущем году также ожидается на рекордном уровне — 251,5 млрд рублей при индексе производства в 116,1%. Если сравнивать с началом нашей общей совместной работы в 2014 году — это рост больше чем в 2,5 раза. И это один из самых весомых отраслевых вкладов в Валовый региональный продукт Волгоградской области, который, напомню, в прошлом году превысил значимую для нас отметку в 1 трлн рублей, — сообщил Андрей Бочаров. 
По его мнению, стабильные среднегодовые результаты в агропромышленном комплексе говорят о сбалансированной системе сельхозпроизводства Волгоградской области, устойчивой к изменениям конъюнктуры рынка и внешних условий. 
- Но при этом мы все должны понимать, что не должно быть самоуспокоенности, и наша работа должна быть направлена на дальнейшее повышение эффективности сельскохозяйственного производства при сохранении высокого качества сельскохозяйственной продукции, - подчеркнул губернатор.



Отличившиеся хозяйства, руководители и работники предприятий в рамках торжественного собрания отмечены государственными наградами. Передовики отрасли, как отмечается, стали героями Аллеи трудовой славы, которая сегодня открыта в ВолГАУ.
Фото: ИА «Высота 102» / администрация Волгоградской области / ВолГАУ

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