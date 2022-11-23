С хозяина быка, разбившего машину под Волгоградом, взыскали 1,4 млн рублей









Крупный ущерб, который нанес безнадзорный бык в Волгоградской области, взыскали с его хозяина. Как сообщили в Среднеахтубинском районном суде, владельцу животного придется выплатить 1,4 миллиона рублей за разбитую в ДТП машину.

Установлено, что аварию спровоцировал гуляющий без присмотра бык.

С иском в суд обратился пострадавший автовладелец. Его требования были полностью удовлетворены. Владелец животного их признал в полном объеме.

Согласно решению суда, с него взыскано в счет возмещения материального ущерба 1,35 миллиона рублей. Также ему предстоит компенсировать расходы по оплате экспертного заключения в сумме 10 тысяч рублей, услуги адвоката в сумме 40 тысяч рублей, а также почтовые расходы и госпошлину.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.



