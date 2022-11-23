Общество

Жильцам аварийных домов в Волгограде досрочно передали 369 новых квартир

Общество 23.11.2022 09:33
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23.11.2022 09:33



Муниципалитет досрочно начал процедуру передачи 369 новых квартир волгоградцам, проживающим в аварийных домах. Партию жилых помещений застройщик сдал ранее сроков, установленных муниципальными контрактами, рассказали ИА «Высота 102» в администрации города. 

Новоселы переедут в многоэтажки ЖК «Колизей» Кировского района. Только за последние две недели новое жилье осмотрели порядка 150 семей, проживающих в аварийных домах на улицах Кузнецова, Саушинской, 2-ой Штурманской, им. Сулеймана Стальского, Шауляйской, в поселке  4-й участок и др., расселение которых было запланировано на 2023-2024 годы.

В новых квартирах уже выполнена чистовая отделка, есть кухонные плиты, установлена сантехника и двухконтурные газовые котлы, обеспечивающие жилье индивидуальным отоплением и горячим водоснабжением. Если волгоградца устраивает предложенный муниципалитетом вариант переселения, то владельцу жилья в аварийных домах недвижимость будет передаваться в собственность, а с тем, кто проживает на условиях социального найма,  заключаться новый договор.

- Я невероятно довольна предложенной квартирой: здесь просторно, есть два балкона и два санузла. Особенно понравилось, что здесь установлена индивидуальная система отопления, - поделилась Елена Васильевна, проживающая в аварийном доме на ул. Саушинской,35.

Всего в  рамках региональной программы из аварийных домов уже переселено  свыше 3500 человек. До сентября 2025 года 253 аварийных дома покинут порядка 10 тысяч  человек.

Фото администрации Волгограда

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