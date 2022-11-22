Труп школьника обнаружен в сарае в Волгоградской области

В Чернышковском районе Волгоградской области в сарае на территории частного домовладения обнаружен труп 15-летнего подростка. Как стало известно ИА «Высота 102», в настоящее время обстоятельства его гибели выясняют сотрудники следственных органов.

В экстренные службы сообщении о гибели школьника поступило из хутора Пристеновский. Тело мальчика находилось в сарае.

– На момент прибытия экстренных служб подросток был уже мертвым, – сообщил источник «Высоты 102». – Известно, что мальчик учился в местной средней школе, в девятом классе. Что стало причиной смерти, предстоит выяснить экспертам. По предварительным данным, ребенок скончался в результате асфиксии.

Напомним, в Красноармейском районе во дворе частного дома 18 ноября утром близкие обнаружили тело 12-летней девочки.