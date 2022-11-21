Жители Котово требуют привести в порядок пешеходные переходы после трагического ДТП









Жители Котово Волгоградской области требуют отремонтировать и осветить пешеходные переходы после трагического ДТП, которое произошло вечером 18 ноября. В этот день на переходе на ул. Победы «Форд Фокус» под управлением 38-летнего водителя сбил 49-летнюю женщину, которая получила серьезные травмы.





Как рассказали ИА «Высота 102» родственники пострадавшей, Светлана находится в очень тяжелом состоянии, из-за чего ее не могут транспортировать в Волгоград.













Между тем, как утверждают котовчане, состояние перехода, где произошла трагедия, не соответствует утвержденным нормативам. Так, этот участок плохо освещен. Также разметка на дороге основательно затерлась. А подходы к «зебре» и вовсе травмоопасны из-за разбитого асфальта и ям.





Активисты уже обратились к горожанам с просьбой фиксировать опасные пешеходные переходы, чтобы потом передать эту информацию городским властям. Хотя, считают котовчане, чиновники сами должны заниматься этими проблемами без подсказки жителей.





Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово