Общество

Волгоградцев зовут в ЛНР и ДНР на вахту за полмиллиона рублей

Общество 20.11.2022 17:22
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20.11.2022 17:22


Жителей Волгоградской области продолжают зазывать на вахту в Мариуполь и Луганск. Работодатели обещают доход от 310 до 550 тысяч рублей за восстановление объектов инфраструктуры. 

— Опыт работы не требуется, но будет вашим плюсом, если вы подсобный рабочий, разнорабочий, сварщик, бетонщик, электромонтажник, плотник, строитель, арматурщик, монтажник, монолитчик, — цитирует информагентство текст оного из объявлений на популярном сервисе. — Работа вахтой в ДНР и ЛНР. Проживание в общежитии, трехразовое питание, спецодежда, оформление в первый день, своевременные выплаты. Набор ведется ежедневно с 08.00 до 22.00 без перерыва и выходных.

Уточняется, что выплаты будут производиться дважды в месяц, а опыт работы не имеет значения. За смену обещают платить от 4000 до 10000 рублей в зависимости от квалификации и опыта. Также приглашаются кандидаты старше 45 лет. Отправка осуществляется из Москвы и обратно за счет компании.

Ранее ИА «Высота 102» публиковало историю 35-летнего жителя Краснооктябрьского района Волгограда Георгия Павленко. В начале октября Георгий увидел на одном из новостных сайтов сообщение о наборе рабочих строительных специальностей для работы вахтами по восстановлению Мариуполя. Однако вместо стройки волгоградец оказался в рядах мобилизованных. 

Скриншот:  Avito.ru  

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