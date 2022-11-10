Житель Краснооктябрьского района Волгограда 35-летний Георгий Павленко 15 лет назад отдал свой долг Родине — отслужил в стройбате. Демобилизовался в звании младшего сержанта, освоился на «гражданке», устроился на стройку. И поскольку в мобилизационном предписании у Георгия стояла запись, что он является по должности посыльным, мужчина после объявления частичной мобилизации продолжил спокойно заниматься своим основным делом.

В начале октября Георгий увидел на одном из новостных сайтов сообщение о наборе рабочих строительных специальностей. Некая фирма предлагала работу вахтами по восстановлению Мариуполя. Однако вместо того, чтобы отправиться на стройку, волгоградец оказался в рядах мобилизованных. Накануне, как рассказали родственники, его отправили эшелоном на передовую.

Подробности — в материале ИА «Высота 102».

«Ты что, не мужик?»





В редакцию информагентства обратилась мать мобилизованного волгоградца, представившаяся Мариной. Женщина не скрывает эмоций и считает, что ее сына хитростью заманили в военкомат.

— Он служил пятнадцать лет назад в стройбате. Автомат в руках не держал. Сын – строитель — плитку положить, кровлю заменить. Какое оружие? — задается вопросом волгоградка. — У него букет хронических заболеваний: от внутричерепного давления до снижения зрения. Четыре года назад упал с третьего этажа на стройке, смещение у него было, неправильно срослась грудная кость, появилась шишка. Какие тут боевые действия?

По словам Марины, ее сын увидел в Сети рекламу о наборе рабочих для восстановления Мариуполя. С ее слов, для того, чтобы записаться в команду, нужно было прийти в военкомат.

— Вы поймите правильно. Он в Мариуполь собирался не за деньги ехать, а хотел просто помочь. Говорил мне: «Мам, я воевать не умею, а строить могу». У него здесь были заказы, он был востребован, и, тем не менее, захотел поехать туда, — рассказывает мать мобилизованного волгоградца. — Мы не стали его отговаривать. Тем более, под критерии мобилизации он не подходил, боевого опыта не имел, в феврале ему исполнилось 35 лет, поэтому со спокойной душой отпустили в военкомат.





Там, по словам женщины, Георгию выписали повестку.

— 11 октября мой сын пришел в военный комиссариат на Таращанцев, 69 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там его выслушали, забрали военный билет и сказали ждать, — вспоминает женщина. — Через пару минут к нему вышли и вручили повестку на 13 октября. Пояснили, что собирают команду и надо приходить. Мол, все вопросы потом. Какие-то сомнения у нас закрались в тот момент, но сын решил твердо идти в военкомат. Никто из нас не мог представить, что произойдет дальше.





В назначенное время Георгий Павленко вновь появился в дверях военного комиссариата, где ему вручили еще одну повестку — на 14 октября.

— Мой сын стал задавать вопросы насчет стройки, команды в Мариуполь. Его спросили: «Какая разница, чем тебе заниматься — строить или воевать? Ты что, не мужик? Люди нужны! Вроде как сам захотел, а теперь заднюю даешь? — сокрушается волгоградка. — Сын попытался было объяснить, что он не подходит под критерии, что у него больная мать, то есть я, инвалид второй группы, что нужен уход. В ответ ему дали еще сутки на решение всех вопросов. Утром 14 октября необходимо было явиться с вещами для убытия на полигон. А как собрать все справки за 24 часа? К тому же, зная, какие бывают трудности с обеспечением снаряжением, мы решили за свои деньги купить экипировку.

«Закинут либо в Лисичанск, либо под Херсон»





По словам Марины, они бегали по магазинам вместе с невесткой и потратили на самые необходимые вещи около 80 тысяч рублей.

— Мы приобрели хороший спальник, берцы, нательное белье, камуфляж, балаклаву, тактические перчатки, резиновые сапоги, три автомобильные аптечки. Это из того, что я смогла вспомнить, — делится взволнованная мать. — На следующие сутки сына забрали в часть здесь в Волгограде. Прописали ему в военном билете, что он теперь в зоне СВО будет якобы слесарем по топливной арматуре. Там он просидел до 26 октября. Никаких занятий с ними никто не проводил. Они просто ждали отправки. Больше о строительстве никто не заикался. Сыну, несмотря на клаустрофобию и запись в «военнике», сообщили, что он станет управлять бронетранспортером. А то, что опыта вождения нет, мол, не беда. Сказали: «Там быстро всему научишься».

Жена мобилизованного Георгия Павленко, в свою очередь, 18 октября подала заявление в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона.

— Мало того, что моего супруга ввели в заблуждение и вручили повестку, так еще и медкомиссии никакой не было. Хотя у мужа заболевания хронические, переломы. Его если отвести к любому врачу — он все подтвердит, но ему даже не дали достаточного времени, чтобы собрать необходимые документы, — рассказала Елена. — Подготовки боевой тоже никакой практически, и их хотят кинуть под Херсон.





Мать Георгия сообщила, что буквально накануне ее сына отправили эшелоном из Волгоградской области.

— Он позвонил 8 ноября, сказал, что на поезде едут якобы в Крым для дальнейшего формирования команд. Рассказал, что в последнюю неделю в Волгограде их возили на стрельбище в один из учебных центров. За все занятия он отстрелял всего 120 патронов из автомата, — чуть ли не плачет Марина. — Сын сообщил, что их на самом деле закинут либо в Лисичанск, либо под Херсон. Шлемов им не дали, только еще один комплект формы и летние спальные мешки.

«Мы работаем в связке с Минобороны»





Журналисты ИА «Высота 102» без проблем нашли объявление, в котором жителей Волгоградской области приглашают восстанавливать Мариуполь. Работа вахтовым методом по графику 5/7. Оплата — 4000 рублей за смену, выходные оплачиваются по повышенному тарифу.

— Приглашаются рабочие строительных специальностей для восстановления жилищного фонда в Мариуполе. Спецодежда, питание, проживание предоставляются. Работники освобождаются от мобилизации, — цитирует информагентство текст объявления в Telegram-канале «Жесть. Камышина». — Бригады формируются в Москве. На время формирования бригад предоставляется проживание в хостеле за счет принимающей стороны. По прибытии предоставляется аванс в размере оплаты трех рабочих дней.

Корреспондент ИА «Высота 102» под видом рабочего позвонил по одному из указанных номеров. Женщина, представившаяся Галиной, сообщила, что очередная команда отправится 14 ноября из Камышина.

— У нас очень серьезная фирма из Москвы. Мы работаем в связке с Минобороны. Собираем команду, едете в Мариуполь. Отправляем по 10 человек. Мобилизация? Вас не коснется. Мы сделаем отсрочку. Такого не будет, что вы попадете на фронт. Будете строить, — рассказала собеседница. — Работы по договору, да. Название фирмы я вам сказать не могу, это очень серьезные люди. Мы в игры не играем. Вахты от 15 дней. Деньги на карту. Следующая команда поедет из Камышина в следующий понедельник. Остальные вопросы на месте.

«В части оказался одноглазый парень»





Мать мобилизованного Георгия Павленко надеется, что благодаря СМИ на ситуацию с ее сыном обратят внимание соответствующие органы и помогут вернуть мужчину домой.

— Так нельзя же делать. Какой из него военный? Он служил в 2007 году, что он может помнить? Тем более, если был в стройбате, боевого опыта нет. Он просто хотел помочь восстановить разрушенные города, а что в итоге? Его просто цинично обманули, — уверяет Марина. — Хотя о чем мы говорим, если мне сын рассказывал еще до отправки, что с ним в одной части оказался одноглазый парень. У него второй глаз — искусственный. Он его кладет на ночь в стакан на тумбочке. Это какой-то ужас просто!

Женщина не исключает, что военкоматы в Волгограде и области могут действовать заодно с людьми, которые зазывают ничего не подозревающих волгоградцев на строительство в Мариуполь.

— Я инвалид, у меня от всей этой нервотрепки опять начались проблемы с сердцем. Мой сын специально ближе ко мне переехал, чтобы ухаживать. Мы живем через два дома буквально. У меня муж год назад умер, я осталась совсем одна. А дети? У сына две девочки — 13 и 9 лет — в школу сейчас не ходят от переживаний. Жена без работы. Георгий наша опора и кормилец, а его так подло забрали. Жизнь буквально уходит сквозь пальцы.

Фото: личный архив Георгия Павленко

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