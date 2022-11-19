Мобилизованные уступили полигон под Волгоградом реконструкторам

Фото Открытый Волжский VK
Общество 19.11.2022 15:00
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19.11.2022 15:00
Фото Открытый Волжский VK
На полигоне войсковой части № 73420, расположенной на острове Зеленый в Волжском, началась реконструкция операции «Уран». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, мероприятие посвящено 80-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
В реконструкции эпизода Сталинградской битвы задействованы до 150 человек. Это члены клубов исторической реконструкции из Волгограда, Ростова, Саратова, Астрахани, Москвы и других городов России.
При этом с самого утра на полигоне проходили учения мобилизованных по боевой подготовке. В городе были слышны взрывы.
Фото Открытый Волжский VK
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