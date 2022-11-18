Общество

Волгоградцы по решению депутатов сутки проведут в Сталинграде

Общество 18.11.2022 15:20
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18.11.2022 15:20


На въезде в Волгоград в субботу, 19 ноября, заменят дорожные указатели. Как сообщает ИА «Высота 102», ровно на  сутки   город-герой снова переименуют в Сталинград. 

— Дорожные знаки «Волгоград» на основных автомобильных въездах в город муниципальные дорожные предприятия заменят на дорожные знаки «Сталинград», — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — 20 ноября будет осуществлена обратная замена. 

Уточняется, что изменения произведут в соответствии с решением депутатов гордумы, согласно которому в определенные даты наименование «город-герой Сталинград» устанавливается в качестве символа города Волгограда, используемого наряду с наименованием «город-герой Волгоград».

— Знаки особых предписаний 5.23.1 «Начало населенного пункта» и 5.24.1 «Конец населенного пункта» с наименованием «Сталинград» установят на въездах в город по федеральным трассам Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск-Шахтинский на улице Неждановой, Р-22 «Каспий» на улице Исторической и по региональной трассе Р-221 улица Генерала Романенко, — добавили в горадмине. 

Согласно решению волгоградских депутатов Волгоград переименовывают в Сталинград девять раз в год с января по декабрь: 

19 ноября — в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом

2 февраля — в день окончания Сталинградской битвы

23 февраля — в День защитника Отечества

8 мая — в день присвоения звания «Город-герой»

9 Мая — в День Победы

22 июня — в День памяти и скорби

23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда

2 сентября — в день окончания Второй мировой войны

9 декабря — в День Героев Отечества 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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