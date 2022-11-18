







Мировой суд Краснооктябрьского района Волгограда вынес решение в пользу потребителя по его иску к организатору концерта группы «Imagine Dragons» - ООО «Поп Фарм». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, житель Волгограда приобрёл 5 билетов на концерт американской группы «Imagine Dragons», который должен был состояться в июне 2022 года в Москве. Однако в марте 2022 года стало известно, что концерт не состоится. Волгоградец сразу же направил в адрес уполномоченного представителя заявление на возврат денег за билеты, однако спустя 6 месяцев деньги так и не были возвращены.

Наряду с требованием о возврате денежных средств за билеты потребитель также просил суд выплатить неустойку за просрочку исполнения требований, возместить расходы на юридические услуги и компенсировать причинение морального вреда.





В процессе судебного разбирательства потребителю все же денежные средства за билеты, однако от выплаты убытков и неустойки отказался. При этом организатор ссылался на постановление правительства, которое регулирует особенности отмены зрелищных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций, и настаивал на том, что сроки возврата денег составляют всего 180 дней. Однако отмена концерта, как было установлено на суде, не была связана с ситуацией по коронавирусу.





Суд в итоге частично удовлетворил исковые требования волгоградца и обязал ООО «Поп Фарм» возместить потребителю убытки в размере уплаты сервисного сбора при покупке билетов, неустойку, почтовые и юридические расходы, штраф за отказ удовлетворять требование потребителя и моральный вред.



