Общество

ФСБ предупредила волгоградцев об угрозе под видом «своих» сотрудников

Общество 17.11.2022 16:51
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17.11.2022 16:51


Управление ФСБ России по Волгоградской области 17 ноября обратилось к жителям региона с предостережением. Так, сообщает ИА «Высота 102», до сведения волгоградцев доводят информацию о новых мошенничествах. 

В Волгограде и Волгоградской области участились случаи совершения мошеннических действий аферистами, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов, в том числе, должностными лицами органов безопасности, – сообщают в УФСБ. Мошенники сначала звонят людям под видом сотрудников финансовых организаций, сообщают об угрозе вкладам и необходимости перевода денег якобы на «безопасный счет». После этого аферисты путем подмены телефонных номеров через Интернет, осуществляют звонки якобы с городских номеров органа безопасности и, представляясь должностными лицами ФСБ России, подтверждают «необходимость» перевода средств, либо сообщить номера банковских карт. 

В управлении  полагают, что таким образом  преступники надеются усыпить бдительность волгоградцев.  

Если вам поступил подобный звонок, не сообщайте никаких персональных данных и не раскрывайте информацию о принадлежащих вкладах и счетах, – предупреждают в УФСБ. – В случае отсылок к сотрудникам регионального органа безопасности просим перепроверять сведения в дежурной службе.

Позвонить в управление ФСБ России по Волгоградской области можно по номеру 8(8442)33-24-10.

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