Суд запретил чиновникам подавать жителям Котово воду цвета кофе

Котовский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о необходимости обеспечить качественное водоснабжение жителей городского поселения. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, водопровод холодного водоснабжения Филино-Котово протяжностью более 37 км находится в аварийном состоянии в связи с его значительным износом.

В период 2019-2022 года на участках указанного водопровода произошло 76 порывов и повреждений в связи с постоянными протечками из-за ветхости системы. При этом сеть обеспечивает водоснабжение 127 многоквартирных жилых домов, более 5 тысяч частных домовладений, а также ряд социально значимых объектов.

В суде прокуратура потребовала возложить на администрацию поселения и МУП «Котово-Водоканал» обязанности реконструировать «дырявый» водопровод.

Решением Котовского районного суда Волгоградской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, пояснили в надзорном органе.

Между тем, сегодня жители ряда домов Котово в социальных сетях сообщили об очередном отключении воды. О проблемах этого населенного пункта ИА «Высота 102» сообщало неоднократно. Горожанам зачастую подается некачественная вода с остатками глины цвета кофе, при этом несколько раз в месяц в районном центре обязательно случаются порывы на сетях.

Жители Котово со сдержанным энтузиазмом встретили эту новость. В социальных сетях горожане выражают опасение, что претворить в жизнь решение суда будет чрезвычайно сложно, так как реконструкция водопровода требует немалых средств.