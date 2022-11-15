Общество

В военкоматах Волгограда и области за месяц мобилизации усилился кадровый голод

Общество 15.11.2022 10:38
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15.11.2022 10:38


В военных комиссариатах Волгоградской области в октябре резко увеличилось количество вакантных мест. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, опубликованные в системе СПАРК, в настоящее время открытыми остаются 68 вакансий, объявленных Военным комиссариатом Волгоградской области. Всего за месяц, по опубликованным данным, список свободных должностей вырос на 21 позицию. Еще в сентябре в комиссариатах региона не хватало 47 специалистов. На деле, сообщает источник ИА «Высота 102», вакантных должностей намного больше. 

Подчеркнем, что опубликованные в системе СПАРК сведения собраны посредством сервиса Trudvsem.ru. Так, на работу в военные комиссариаты требуются помощники начальников отделений, водители и даже печник. Однако подавляющее количество вакансий, представленных на ресурсе по поиску сотрудников, связано с должностями, предполагающими наличие медицинского образования. 

В военкомат Городищеснкого и Дубовского районов, к примеру, требуется врач-терапевт с окладом от 15300 до 18000 рублей. Объявление опубликовано 17 октября. В тот же военкомат требуется еще и фельдшер с окладом 15300 рублей. Врачу-хирургу предлагают оклад в размере 18 тысяч рублей. К слову, врачу-терапевту в комиссариате города Волжского готовы платить до 20 тысяч рублей, в то время как терапевтам всех прочих районных военкоматов, в том числе на территории Волгограда, не более 18-ти. Требуются в волгоградские военкоматы также: врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог. Нехватку фельдшеров в общей сложности испытывают сегодня семь военных комиссариатов Волгоградской области. 

Что касается размера окладов, то 61 вакансия, открытая Военным комиссариатом Волгоградской области, предполагает ежемесячное вознаграждение не более 20 тысяч рублей. Семь специалистов могут рассчитывать на заработок в военкоматах в размере от 20 до 50 тысяч рублей. 


Отметим, что, согласно системе СПАРК, в военных комиссариатах региона вакантных мест в октябре вдвое меньше, чем в августе, а рекордный кадровый голод отмечался в апреле 2022 года, когда свободными оставались в военкоматах 143 должности.  

На деле же, как пояснили ИА «Высота 102» в военном комиссариате Волгоградской области, вакансий на сегодня куда больше, чем опубликовано в открытых источниках.

Осенью этого года из военкоматов региона уволилось около 200 сотрудников, – сообщили в комиссариате информагентству. –  Массовый отток сотрудников произошел в связи с троекратно возросшей нагрузкой. Работники военкоматов в последний период, кроме выполнения своих непосредственных обязанностей, должны выполнять задачи по оповещению населения и разносить повестки. Люди не выдерживают и увольняются. 

В комиссариате региона уточняют, что готовы рассмотреть на вакантные должности заявки всех претендентов. 

– Уточнить информацию о вакансиях и подать заявление на трудоустройство можно в ближайшем к вам комиссариате, –  объясняют в военкомате.  

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