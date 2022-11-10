В мэрии рассказали, когда над волгоградцами наконец засияют звезды

В ближайшие выходные над бульваром проспекта им. Жукова в Дзержинском районе засияет «звездное небо». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, рабочие уже смонтировали стальной каркас высотой порядка пяти метров. На конструкции установят 18 светодиодных консолей в виде созвездий, планет и спутников.

Дополнительное благоустройство общественного пространства Дзержинского района муниципалитет проводит на экономию денежных средств, образовавшуюся по итогам ранее проведенной реконструкции общественного пространства в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

На бульваре вдоль проспекта Жукова уже уложено тротуарное покрытие и асфальт, установлены светильники, камеры видеонаблюдения, урны и скамейки, уложен газон.

Помимо вечерней иллюминации бульвар в темное время суток уже украшают светодиодные фигуры «Зонт» и «Цветок», которые оборудовали на зеленых зонах по всей их протяженности. Также в процессе реализации первого этапа благоустройства от районного ЗАГСа до дома №141 по просп. Маршала Жукова на территории установили кованные «Кольца», арку «Сердце», ретро-автомобиль и две ротонды высотой 2,5 метра. Пространство в границах от уже обновленного участка до Самарского разъезда украсили ландшафтные топиари – «Мальчик с книгой», «Жираф на мотоцикле» и «Три поросенка».