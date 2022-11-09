Волгоградцы сообщают о массовых сбоях в работе «Яндекс Go» и Uber

Жители Волгограда сообщают о невозможности заказать такси через сервисы «Яндекс Go» и Uber. Горожане в соцсеятх жалуются на «неизвестную ошибку» и «зависший поиск».





— Пытался доехать до Главпочтамта — все зависло, машины не ищет, — поделился читатель ИА «Высота 102». — Выдает неизвестную ошибку.





Ранее информагентство сообщало о похожем коллапсе в работе трех сервисов — «Яндекс Go», «Uber» и «Ситимобил». Клиенты жаловались на неработающее приложение из-за неизвестной ошибки.

Фото: архив ИА «Высота 102»