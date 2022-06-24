В Волгограде произошел массовый сбой работы приложений по услугам такси





В Волгограде сегодня, 24 июня, произошел сбой сразу трех сервисов по услугам такси. Как сообщает ИА «Высота 102», в приложениях «Яндекс.Go», «Uber» и «Ситимобил» при вызове машины выдается неизвестная ошибка.

- Хотела вызвать машину в «Яндекс.Go», - рассказала волгоградка Евгения, - Но в приложении не смогла этого сделать. Мне вылезла информация о неизвестной ошибке. В «Uber» и «Ситимобил» точно такая же проблема.

В компании «Яндекс.Go» подтвердили информацию и пообещали исправить проблему.

- У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей, - пояснили в пресс-службе компании.