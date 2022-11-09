Банк «Открытие»: 98% трудоспособного населения ЮФО пользуются цифровыми банковскими сервисами в повседневной жизни
Общество 09.11.2022 16:39
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09.11.2022 16:39
Каждый день используют мобильный и интернет-банк 61% жителей ЮФО в возрасте от 18 до 65 лет. Более половины южан имеют опыт онлайн-кредитования. Пятая часть финансово активных жителей округа уже пользуется банковской биометрией. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.
61% опрошенных пользуются мобильным и интернет-банком каждый день, еще 26% несколько раз в неделю. 11% делают это время от времени, несколько раз в месяц. Только 2% не пользуются услугами цифрового банкинга.
21% респондентов пользуются банковской биометрией. Еще 36% респондентов пока не пользовались банковской биометрией, но хотят воспользоваться. Четверть (26%) не собираются делать это ни при каких условиях и 16% – не знают, что такое банковская биометрия.
Более половины опрошенных (56%) получали кредиты онлайн. 24% из них делали это неоднократно, 32% один раз. 21% пока не брали кредиты с помощью дистанционных каналов банковского обслуживания, но готовы это сделать. Почти четверть респондентов (24%) не намерены брать кредиты без похода в офис банка.
Лишь 4% жителей ЮФО имеют опыт цифровой ипотеки. При этом 38% не против взять ипотечный кредит онлайн (9% определенно готовы, 29% скорее готовы). 38% не хотят брать ипотеку дистанционно (18% определенно не готовы, 20% скорее не готовы). Каждый пятый не знает, что такое цифровая ипотека.
У 11% опрошенных отношению к цифровым банковских услугам за последний год улучшилось – они стали пользоваться такими услугами чаще, чем раньше. 62% используют его так же часто, как делали это до санкций, еще 22% - так же редко, как год назад. Лишь у 5% это отношение ухудшилось: они стали пользоваться цифровым банкингом в последний год реже, чем раньше, или перестали совсем.
*Опрос проводился 27 октября – 7 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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