Общество

Артисты волгоградского НЭТа прятались во время учебной тревоги в подвале с интернетом

Общество 09.11.2022 08:21
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09.11.2022 08:21



В волгоградском НЭТе, как и во многих  других организациях, накануне состоялась тренировка по эвакуации сотрудников в рамках учений по гражданской обороне. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, эвакуация в укрытие началась сразу после сигнала воздушной тревоги. Она проходила по маршруту, обозначенному специальными указательными знаками. 

Все прошло организованно, рассказали в театре – на эвакуацию понадобилось около пяти минут. Без паники и давки люди спустились в подвальное помещение, приспособленное под укрытие. 
 
- Наше укрытие оборудовано двумя входами, имеются места для сидения, оснащено ноутбуком с модемом 4G, фонарями и газопылезащитными комплектами. В помещении имеется запас питьевой воды из расчета 1 литр на одного человека, рассчитанный на 12 часов. Укрытие может одновременно принять до 200 человек, - пояснил специалист по охране труда Геннадий Абушаев. 

Напомним, накануне в Волгоградской области прошли комплексные  масштабные учения. В частности, тренировки готовности сил и средств к реагированию в чрезвычайных ситуациях прошли в подземке Волгограда, на ряде предприятий, а также в жилых домах Волжского. 

Фото Нового экспериментального театра

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