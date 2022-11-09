Артисты волгоградского НЭТа прятались во время учебной тревоги в подвале с интернетом









В волгоградском НЭТе, как и во многих других организациях, накануне состоялась тренировка по эвакуации сотрудников в рамках учений по гражданской обороне. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, эвакуация в укрытие началась сразу после сигнала воздушной тревоги. Она проходила по маршруту, обозначенному специальными указательными знаками.





Все прошло организованно, рассказали в театре – на эвакуацию понадобилось около пяти минут. Без паники и давки люди спустились в подвальное помещение, приспособленное под укрытие.

- Наше укрытие оборудовано двумя входами, имеются места для сидения, оснащено ноутбуком с модемом 4G, фонарями и газопылезащитными комплектами. В помещении имеется запас питьевой воды из расчета 1 литр на одного человека, рассчитанный на 12 часов. Укрытие может одновременно принять до 200 человек, - пояснил специалист по охране труда Геннадий Абушаев.





Напомним, накануне в Волгоградской области прошли комплексные масштабные учения. В частности, тренировки готовности сил и средств к реагированию в чрезвычайных ситуациях прошли в подземке Волгограда, на ряде предприятий, а также в жилых домах Волжского.





Фото Нового экспериментального театра