







Сотрудники Росприроднадзора приняли меры по конфискации экзотических животных, обнаруженных еще в марте текущего года при досмотре грузовой «Газели» в Волгограде.

- Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям приняты меры административного воздействия в отношении собственника животных, - сообщили в ведомстве.













Напомним, в марте 2022 года на въезде в Волгоград в грузовой «Газели» полицейские обнаружили двух изможденных львят, канадскую пуму, мартышку и венценосного голубя. В рамках возбужденного административного производства установлено, что животные перевозились в неудовлетворительных, стесненных условиях, угрожающим их жизни и здоровью, в переносных ящиках, не обеспечивающих комфортное нахождение, без обеспечения водой и кормом, во время установившихся отрицательных температурах окружающей среды в Волгоградской области. Групповая транспортировка львов африканских в несоответствующих условиях перевозки могла послужить причиной травмы льва. У животного были раны на лбу.

- Установлено, что обнаруженные животные были приобретены ИП Горячевым И.В. на основании договоров купли-продажи у пензенского зоопарка, Рязанской фирмы ООО «Ряжская МТС», а также ликвидируемого в настоящее время московского зоопарка ООО «Экзомир», - сообщили в управлении.

В отношении предпринимателя был составлен административный протокол по ст. 8.35 КоАП РФ по факту содержания и перевозки животных с нарушением установленного порядка. Мировой суд признал собственника виновным в этом правонарушении и принял решение о конфискации животных. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

В Росприроднадзоре также сообщили, что по имеющейся информации, ИП Горячев И.В. является собственником слепой тигрицы, обнаруженной в Саратове в сарае среди многоквартирных домов.

Фото: ИА «Высота 102»



