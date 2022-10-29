В Волгограде 31 октября обещают первый снег

Общество 29.10.2022 20:53
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29.10.2022 20:53
Первый снег в Волгограде синоптики обещают 31 октября – 1 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в понедельник, 31 октября, в областном центре днем ожидается снег с дождем. Ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 15-20 м/с. Ночью будет +3...+5º, днем чуть-чуть теплее: +4...+6º.
1 ноября синоптики обещают осадки в виде снега ночью, а днем дождь со снегом. Ветер северо-западный 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью: 0...-2º; днем +2...+4º.
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Общество 29.10.2022 21:58
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