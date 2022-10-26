Энергетики рассказали, с каким «урожаем» долгов уходят в зиму СНТ Волгограда и области

Общество 26.10.2022 10:14
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26.10.2022 10:14
В Волгоградской области наметилась позитивная тенденция по сокращению долгов садоводами за потребленную электроэнергию. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальную информацию, по итогам девяти месяцев 2022 года – с января по сентябрь – 71 СНТ в регионе сократили размеры задолженностей. Однако общий объем по-прежнему исчисляется сотнями миллионов рублей.
– Заметно сократить размер задолженности удалось СНТ «Здоровье» из Городищенского района и СТСН «Электромонтажник» из Волгограда, – рассказали информагентству в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Но многие другие СНТ продолжают обрастать долгами. Так, у 7 самых проблемных садоводческих организаций накопленный за прежнее время долг по потребленной электроэнергии составляет более 10 миллионов рублей (см. список). В целом задолженность по действующим договорам в регионе превышает 220 млн руб.
Энергетики не перестают вести разъяснительные беседы с главами СНТ по организации прозрачной схемы энергоснабжения и расчетов. В случаях, когда это не приводит к желаемому результату, в ход идут жесткие меры вплоть до банкротства товариществ или ввода ограничений электроэнергии.
– Состояние с расчетами за электроэнергию в СНТ зависит, в основном, от человеческого фактора, а именно от компетенции и добросовестности избранных дачниками руководителей. Важна и активная позиция самих садоводов, их решимость навести порядок в расчетах и организации энергоснабжения, – говорят энергетики. – Благодаря активным членам садоводческих объединений более 100 товариществ заключили соглашения со специализированными организациями с одновременной передачей сетей СНТ на обслуживание в руки профессионалов.
В ПАО «Волгоградэнергосбыт» признают: все больше дачников переходят на прямые договоры. И это самый удобный способ расчетов с электроснабжающей организацией, ведь собственники участков сами передают показания, а также самостоятельно контролируют начисления и платежи. Что важно – это исключает риск оказаться в общей долговой яме.
И все же некоторые СНТ вступают в зимний сезон со значительным ростом долгов. В отношении 4-х товариществ энергетики вынуждены инициировать процедуру ввода ограничения электроснабжения.
– Наряду со сбором средств членам этих СНТ необходимо понять, куда «утекают» деньги на электроэнергию, все ли в товариществе оплачивают то, что потребляют, не подключены ли в обход счетчика какие-то коммерческие точки. Зима пролетит быстро, и чтобы не встретить без электричества новый сезон, решить, как погасить долг, необходимо уже сейчас, – советуют специалисты.
Самые крупные СНТ-должники за потребленную электроэнергию
на 30.09.2022 г.
(Проверьте, нет ли в списке вашего товарищества)
1. «Металлург», Волгоград – 21 717 035,13 руб.
2. «Родничок», Городищенский район – 18 611 145,70 руб.
3. «Мичуринец-2», Волгоград – 18 445 515,24 руб.
4. Нефтяник-2», Волгоград – 17 999 400,09 руб.
5. «40 лет Октября», Волгоград – 12 928 742,10 руб.
6. «Мичуринец», Волгоград – 12 654 857,48 руб.
7. «Тюльпан-1», Волгоград – 10 618 073,72 руб.
8. «Спутник» ВЗКАФ, Волгоград – 9 617 867,73 руб.
9. «Русь», Городищенский район – 9 116 911,55 руб.
10. «Садовод», Городищенский район – 7 913 311,59 руб.
11. «Горчичник», Волгоград – 7 232 950,92 руб.
12. «Родники», Волгоград – 6 706 827,96 руб.
13. «Медик», Волгоград – 5 761 627,99 руб.
14. «ОПЫТНИК-3», Среднеахтубинский район – 4 893 611,82 руб.
15. «Заря», Волгоград – 4 171 635,66 руб.
16. «Золотая осень», Волгоград – 3 716 735,80 руб.
17. ТСН «Труд», Волжский – 3 335 275,66 руб.
18. ДНП «Белая дача», Среднеахтубинский район – 3 033 874,10 руб.
19. «Химик», Волгоград – 2 907 204,67 руб.
20. «Ветеран», Волгоград – 2 804 184,50 руб.
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