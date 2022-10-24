Общество

В комитете ЖКХ Волгоградской области назвали количество отапливаемых домов

Общество 24.10.2022 21:43
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24.10.2022 21:43



Сегодня, 24 октября в комитете ЖКХ Волгоградской области отчитались о ходе отопительного сезона в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве,  тепло поступило в почти 10 656 многоквартирных домов с централизованным отоплением, 1606 учебных заведений, 319 учреждения здравоохранения, 965 других муниципальных социально значимых объекта.

Если батареи в квартире или подъезде многоквартирного дома остаются холодными — в первую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую компанию; при непосредственном управлении – в ресурсоснабжающую организацию. По вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных домов, жители Волгограда также могут обращаться в муниципальную оперативно-диспетчерскую службу (8442) 33-63-84, 33-63-92; жители Волжского — в профильный отдел администрации города по телефону (8443) 41-33-33. Жителям других муниципальных образований необходимо звонить по номерам, размещённым по ссылке: http://gzhi.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/429818/

Также можно обратиться по телефону «горячей линии» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области (8442) 35-21-98 (будние дни с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00), в Региональный ситуационный центр в сфере ЖКХ (8442) 35-33-66 (круглосуточно).


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