В Волгоградской области нашли мертвой бывшую учительницу









Печальным результатом завершились поиски пропавшей 21 октября 72-летней пенсионерки из станицы Кумылженской. Накануне пришла трагическая весть – женщина погибла, сообщили ИА «Высота 102» в группе «Лиза Алерт».

Поиски пенсионерки, которая ушла из дома без документов, велись три дня. В них принимали участие волонтеры, полицейские и местные жители, которые прочесывали леса и дороги. По предварительным данным, тело пенсионерки, имевшей проблемы с памятью, нашли в окрестностях станицы.





Похороны Матрены Васильевны Майер состоятся завтра, 25 октября в станице Кумылженской. Женщина работала раньше учительницей, ее вспоминают как замечательного педагога и доброго, отзывчивого человека.



