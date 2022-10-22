Три высотки в центре Волгограда требуют отключить от отопления









Нижнее-Волжское управления Ростехнадзора потребовало приостановить эксплуатацию сети газопотребления ООО «Коммерцинвест», которое обеспечивает теплом и горячей водой три многоквартирных дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в ходе внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой Волгоградской области, инспекторы нашли 15 нарушений требований промышленной безопасности. В частности, было установлено, что сети частной котельной не зарегистрирована в госреестре, при этом у компании отсутствует лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.







Проверка также выявила поломки в системе контроля противоаварийной автоматической защиты сети газопотребления. В отношении коммерческой организации возбуждены дела об административном правонарушении. А материалы направлены в районный суд для принятия решения об административном приостановлении эксплуатации опасного производственного объекта.







Напомним, о проблемах жителей домов №№ 2к и 2б по ул. Новороссийской и №2 по ул. Пархоменко ИА «Высота 102» уже сообщало. Волгоградцы периодически оставались без отопления и горячей воды из-за частной котельной, которая раньше принадлежала ООО «Термал Энерджи», а в настоящее время – ООО «Коммерцинвест». Собственники котельной не могли заключить договор на поставку газа из-за аналогичных нарушений, которые были выявлены и на этот раз.





Кроме того, частники накопили долги перед поставщиков ресурса. После смены собственников котельной, как выяснилось, ничего не изменилось. В итоге страдали жильцы, которые добросовестно оплачивали квитанции за услуги ЖКХ. И на этот раз они вновь стали заложниками все той же ситуации.