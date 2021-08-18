Жители дома с частной котельной в Волгограде два месяца мучаются без горячей воды





Жители многоэтажки в центре Волгограда вот уже два месяца вынуждены существовать без горячей воды. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие в доме №2к по ул. Новороссийская, больше терпеть это безобразие невозможно. «Когда мы покупали здесь квартиры, как одно из преимуществ проживания в этом доме нам преподносили наличие собственной котельной. Мол, проблем с отоплением и горячей водой у вас никогда не будет. И что в итоге? Горячую воду отключили 24 июня. С той поры ее и нет», - негодуют волгоградцы.

По словам жильцов, в управляющей компании «Зенит-Сервис» им обещают дать горячую воду вместе с отоплением. «Это что же, нам до осени ждать? Но эту жару еще пережить надо – как в каменном веке, греем воду и купаемся с ковшиками», - возмущаются жители.

В УК «Зенит-Сервис» корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что горячей воды и в этом доме, и в других, которые запитаны от частной котельной, нет по причине смены эксплуатирующей организации. «Мы постоянно держим эту ситуацию на контроле, по последней информации, новая эксплуатирующая организация уже обратилась в комитет тарифного регулирования с необходимыми документами для утверждения тарифов на поставку ресурсов. Тогда все будет – и горячая вода, и отопление», - пояснили здесь. Однако точных сроков, когда случится это чудо, здесь не назвали.



