«Ничего, мы постоим»: волгоградцы возмущены изменением схемы движения автобуса №59

Волгоградцы не оценили изменение схемы движения автобуса №59, о чем накануне сообщили городские власти. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане уже пишут обращения в мэрию и называют это решение необдуманным и идущим вразрез интересам жителей.

– Кому пришло в голову направить автобус от микрорайона Семь ветров сразу к Мамаеву кургану? – спрашивают волгоградцы. – А как быть тысячам жителей Семи ветров, микрорайона Солнечный, горожанам, проживающим в районе молочного завода, частного сектора на улице Менделеева Краснооктябрьского района? Люди пользуются этим автобусом, чтобы добраться на работу, отвезти детей в детские сады, школы. При этом большая часть пассажиров – это льготники, учащиеся и студенты, пенсионеры, которые используют автобусные проездные билеты.

Переход на маршрутные такси, по мнению недовольных волгоградцев, обернется дополнительными тратами на проезд. При этом горожане считают, лучше постоять в пробках на ремонтируемом путепроводе на Третьей продольной, чем вообще лишиться этого удобного для многих маршрута.

Напомним, накануне в мэрии сообщили об изменении маршрута автобуса №59. Это связывают с ремонтными работами, которые проходят на мосту. Фотограф ИА "Высота 102" запечатлел дорожные заторы, которые образовались на путепроводе из-за работы дорожников.