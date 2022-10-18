«Нет покоя ни днем, ни ночью»: жители поселка Горьковский жалуются на шум после открытия обходной дороги

Тихая жизнь окраины поселка Горьковский Волгограда закончилась после открытия объездной дороги. Как рассказали ИА «Высота 102» жители улиц Воронежская и Басаргинская, из-за скоростной трассы они потеряли покой.

– Стоит круглосуточный шум из-за проезжающих на очень высокой скорости машин, – рассказали ИА «Высота 102» горожане. – Не спасают даже пластиковые окна. А шумозащитные экраны почему-то не установили.

Волгоградцы опасаются и возможных пожаров.

– Выкинет кто-нибудь горящую сигарету, а у нас чиновники даже опашку в этом году не сделали, не дай Бог, начнется пожар, а наши дома первые встанут на пути огня, – переживают горожане.

Между тем, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград пояснили, что на обходе установлены экраны для поглощения шума общей протяженностью порядка 1200 метров.

– Шумозащитные экраны смонтированы в соответствии с нормативами – в местах, где приближение к населенному пункту минимальное, то есть 200 метров и менее. Иные работы не предусмотрены проектом, – пояснили в федеральном учреждении.

Напомним, торжественное открытие на трассе А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский новой 12-километровой дороги в обход поселка Горьковского состоялось 7 октября. На торжественной церемонии присутствовали глава Росавтодора Роман Новиков, начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин и глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев. Они и дали старт движению по новому участку дороги.