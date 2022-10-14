Мобилизованные волгоградцы осваивают тактику ведения боя в населенных пунктах









Тактику ведения боевых действий в населенных пунктах осваивают мобилизованные жители Волгоградской области.

- По замыслу занятий населенный пункт, состоящий из 10 жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен диверсионным отрядом условного противника общей численностью более 30 человек, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Получив разведданные о силах «противника», бойцы скрытно выдвинулись в район, где оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня. В дальнейшем они осуществили штурм захваченного условными боевиками населенного пункта с ведением комбинированного огня из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных гранат и применением маскировочных средств.

Также было проведено разминирование отдельных участков местности и закрепление в населенном пункте с организацией охранения, засад и дополнительных огневых точек. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций условного противника использовались имитационные мины и средства задымления.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



