Мобилизованные волгоградцы осваивают тактику ведения боя в населенных пунктах

Общество 14.10.2022 09:37
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14.10.2022 09:37
Тактику ведения боевых действий в населенных пунктах осваивают мобилизованные жители Волгоградской области.
- По замыслу занятий населенный пункт, состоящий из 10 жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен диверсионным отрядом условного противника общей численностью более 30 человек, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Получив разведданные о силах «противника», бойцы скрытно выдвинулись в район, где оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня. В дальнейшем они осуществили штурм захваченного условными боевиками населенного пункта с ведением комбинированного огня из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных гранат и применением маскировочных средств.
Также было проведено разминирование отдельных участков местности и закрепление в населенном пункте с организацией охранения, засад и дополнительных огневых точек. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций условного противника использовались имитационные мины и средства задымления.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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