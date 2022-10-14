Общество

Мобилизованные волгоградцы осваивают тактику ведения боя в населенных пунктах

Общество 14.10.2022 09:37
0
14.10.2022 09:37



Тактику ведения боевых действий в населенных пунктах осваивают мобилизованные жители Волгоградской области. 
- По замыслу занятий населенный пункт, состоящий из 10 жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен диверсионным отрядом условного противника общей численностью более 30 человек, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа. 
Получив разведданные о силах «противника», бойцы скрытно выдвинулись в район, где оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня. В дальнейшем они осуществили штурм захваченного условными боевиками населенного пункта с ведением комбинированного огня из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных гранат и применением маскировочных средств.
Также было проведено разминирование отдельных участков местности и закрепление в населенном пункте с организацией охранения, засад и дополнительных огневых точек. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций условного противника использовались имитационные мины и средства задымления.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.10.2022 12:37
Общество 14.10.2022 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.10.2022 10:59
Общество 14.10.2022 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 09:45
Общество 14.10.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 09:07
Общество 14.10.2022 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 08:30
Общество 14.10.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 07:59
Общество 14.10.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 21:55
Общество 13.10.2022 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 20:45
Общество 13.10.2022 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 20:07
Общество 13.10.2022 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 19:35
Общество 13.10.2022 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 17:19
Общество 13.10.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 17:14
Общество 13.10.2022 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 14:43
Общество 13.10.2022 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 14:06
Общество 13.10.2022 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 14:05
Общество 13.10.2022 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:28
Одна на два миллиона: в Волгограде спасли 8-летнюю девочку с неработающим сердцемСмотреть фотографии
13:17
«Их было двое»: под Волгоградом дождь помешал сжечь местную администрациюСмотреть фотографии
12:37
Банк «Открытие»: жители ЮФО поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгодаСмотреть фотографии
12:03
В Котово ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:36
Старший сержант из Камышина Сергей Фоменко погиб в СВОСмотреть фотографии
11:25
Онлайн, внимание, мяч: Wink покажет финальные туры чемпионата Бразилии в прямом эфиреСмотреть фотографии
11:15
ФСБ разоблачило фиктивный брак волгоградки с иностранцемСмотреть фотографии
10:59
«Не Аллея Славы, а воинский участок»: в Камышине обустроят специальное кладбище для погибших на УкраинеСмотреть фотографии
10:41
Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с троллейбусом в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Волгограде похоронят погибшего в СВО 41-летнего Максима БурмистроваСмотреть фотографии
10:15
Абоненты билайн благодаря запуску VoLTE могут оставаться в интернете, даже если им позвонилиСмотреть фотографии
10:14
На волгоградском «Химпроме» создадут особую экономическую зонуСмотреть фотографии
09:51
Производитель тротуарной плитки в Волгограде судится с Росприроднадзором из-за свалкиСмотреть фотографии
09:45
Льготы, выплаты и помощь юристов: в Волгоградской области открыты горячие линии для мобилизованныхСмотреть фотографии
09:37
Мобилизованные волгоградцы осваивают тактику ведения боя в населенных пунктахСмотреть фотографии
09:07
Жителям Камышина рассекретят адреса бомбоубежищ на случай военного времениСмотреть фотографии
08:30
Волгоградцам объяснили про этапы частичной мобилизацииСмотреть фотографии
08:09
Волгоградский ЦСМ поздравляет с Всемирным днем стандартовСмотреть фотографии
07:59
Туман и ночные заморозки до -3 пришли в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:55
Священник из города-героя оказался на подводной лодке «Волгоград»Смотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области ищут пропавшего месяц назад мужчину в красномСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом казаки с боевым опытом собрались на СВОСмотреть фотографии
20:07
Двум фронтовикам присвоят звание почетных граждан Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:35
«В квартирах как в сауне»: из-за кипятка в подвале задыхается маленький волгоградецСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
В Волжском в отделе полиции умер 41-летний рецидивистСмотреть фотографии
18:25
Бросившему умирать пешехода волгоградцу суд продлил срок в СИЗОСмотреть фотографии
17:19
Еще один иск по укушенному бездомной собакой ребенку рассмотрен в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:14
«Спасибо вам, что они герои»: в Волгограде передали пять орденов Мужества семьям погибших в СВО бойцовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
На расчистку заиленной Медведицы в Волгоградской области уйдет три годаСмотреть фотографии
16:37
ДОМ.РФ предлагает волгоградским инвесторам перспективные площадки под строительство жильяСмотреть фотографии
 