Двум фронтовикам присвоят звание почетных граждан Волгоградской области









В Волгограде поддержали инициативу присвоения звания «Почетный гражданин Волгоградской области» фронтовикам, участникам Великой Отечественной войны Евгению Федоровичу Рогову и Виктору Федоровичу Шестелю. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, такое решение приняли на заседании общественной комиссии по рассмотрению предложений о присвоении почетных званий.





За воинскую доблесть и трудовые заслуги Евгений Федорович отмечен государственными наградами, почетными грамотами и благодарностями. В 2015 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда».





Виктор Федорович Шестель принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, взятии Берлина. После войны служил в Прибалтийском военном округе, Северо-Кавказском военном округе, Германии. Закончил службу в звании полковника.





Оба фронтовика известны своей активной гражданской позицией, неоценим их вклад в общественную жизнь города-героя и Волгоградской области, патриотическое воспитание подрастающего поколения, подчеркнули в думе.









Каждый из них – легендарная личность. Евгений Федорович Рогов на фронт попал сразу после окончания школы. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Севастополя, воевал на других направлениях. Победу встретил в Бухаресте. После войны с отличием окончил Сталинградский сельскохозяйственный институт. Работал зоотехником, старшим преподавателем в сельхозинституте, занимался научно-исследовательской деятельностью. Опубликовал более 80 научных работ.После увольнения из Вооруженных Сил работал в Волгоградском политехническом институте, где более 20 лет возглавлял отдел технических средств обучения. Награжден орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями.Кандидатуры Евгения Федоровича Рогова и Виктора Федоровича Шестеля были поддержаны участниками заседания единогласно. Затем будут подготовлены предложения губернатору Андрею Бочарову для последующего внесения в областную думу.