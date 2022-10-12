







Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин призвал депутатов к дисциплине и скромности в социальных сетях во время проведения специальной военной операции.

- Когда публичные люди выставляют свое богатство и радость, еще до СВО это не очень воспринималось. Далеко не все живут счастливо и богато, - сообщил народным избранникам сегодня, 12 октября, Александр Блошкин на внеочередном заседании регпарлаента.

По его словам, сегодня такие посты воспринимаются крайне негативно. У людей резонно появляются вопросы, почему депутат, которому позволяет его возраст, сам не участвует в СВО, а также где его сын или близкий родственник.

- Давайте очень аккуратно на период этой кампании будем вести себя в соцсетях и не только, - заключил Александр Блошкин.

Напомним , на внеочередном заседании Волгоградской областной думы рассматривался единственный вопрос - пакет мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей, который был разработан по инициативе губернатора Волгоградской области.

Фото: Волгоградская облдума