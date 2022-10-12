Общество 12.10.2022 12:00
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12.10.2022 12:00
Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин призвал депутатов к дисциплине и скромности в социальных сетях во время проведения специальной военной операции.
- Когда публичные люди выставляют свое богатство и радость, еще до СВО это не очень воспринималось. Далеко не все живут счастливо и богато, - сообщил народным избранникам сегодня, 12 октября, Александр Блошкин на внеочередном заседании регпарлаента.
По его словам, сегодня такие посты воспринимаются крайне негативно. У людей резонно появляются вопросы, почему депутат, которому позволяет его возраст, сам не участвует в СВО, а также где его сын или близкий родственник.
- Давайте очень аккуратно на период этой кампании будем вести себя в соцсетях и не только, - заключил Александр Блошкин.
Напомним, на внеочередном заседании Волгоградской областной думы рассматривался единственный вопрос - пакет мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей, который был разработан по инициативе губернатора Волгоградской области.
Фото: Волгоградская облдума
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