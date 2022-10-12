Расследования

«Он спикировал на красном парашюте»: стали известны подробности падения беспилотника под Волгоградом

Расследования 12.10.2022 10:09
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12.10.2022 10:09



Подробности падения беспилотного летательного аппарата в Котовском районе Волгоградской области, которое произошло 10 октября,  стали известны журналистам ИА «Высота 102». Как рассказали местные жители, свидетелями происшествия стали проезжающие на автомобиле котовчане, которые ехали в село  Коростино. 

- Вдруг в небе мы увидели какой-то объект, весьма крупный по размеру, с длинными крыльями, примерно длиной по метру каждое,  - рассказали очевидцы. – Он дымился и пикировал. Потом выбросило красный парашют и аппарат спустился на землю. Одно крыло у него оплавилось. 



Как потом оказалось, беспилотником управляли двое мужчин на легковом автомобиле. Один из них, по свидетельству очевидцев, пытался убежать. Другого мужчину из автомобиля очевидцы убедили дождаться приезда вызванных полицейских, которые оперативно прибыли на место. 



При этом объясняться со стражами порядка задержанным пришлось несколько часов. В ГУ МВД по Волгоградской области не стали комментировать этот инцидент, пояснив, что данное происшествие находится не в компетенции ведомства. 

Между тем, по предварительным данным, операторами БПЛА могли являться жители Ростовской области, которые с помощью беспилотника проводили мониторинг магистрального газопровода. По сведениям информагенства, на газопроводе было зафиксировано нарушение. По всей вероятности, летательный аппарат запускали для исследования возможного нарушения. 

При этом местных жителей, которые стали свидетелями происшествия, поблагодарили за бдительность. 

Фото телеграм-канала Общественный контроль Котово. 

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