Мобилизованных под Волгоградом готовят побеждать танки в ближнем бою

Общество 11.10.2022 09:45
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11.10.2022 09:45
В учебном центре Минобороны России в Волгоградской области мобилизованные мужчины проходят обкатку гусеничной боевой техникой. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, под руководством опытных офицеров они стреляют по смотровым приборам и метают гранаты в наиболее уязвимые части боевой машины.
- Данное упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с бронированной техникой в ближнем бою, - пояснили в пресс-службе округа.
Под руководством инструкторов мобилизованные также выполняют упражнения по тактической стрельбе.
- Стрелки отрабатывают ведение огня из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» из-за укрытий по мишеням на различных дальностях, постоянно перемещаясь, меняя огневые позиции, - рассказали в ЮВО.
Призванные в ходе частичной мобилизации граждане в ходе подготовки обучаются ряду дисциплин: огневой, медицинской, инженерной, тактической подготовкам, основам связи, радиационной, химической и биологической защите и другим.
Фото: пресс-служба ЮВО
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