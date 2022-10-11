Мобилизованных под Волгоградом готовят побеждать танки в ближнем бою









В учебном центре Минобороны России в Волгоградской области мобилизованные мужчины проходят обкатку гусеничной боевой техникой. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, под руководством опытных офицеров они стреляют по смотровым приборам и метают гранаты в наиболее уязвимые части боевой машины.

- Данное упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с бронированной техникой в ближнем бою, - пояснили в пресс-службе округа.

Под руководством инструкторов мобилизованные также выполняют упражнения по тактической стрельбе.

- Стрелки отрабатывают ведение огня из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» из-за укрытий по мишеням на различных дальностях, постоянно перемещаясь, меняя огневые позиции, - рассказали в ЮВО.

Призванные в ходе частичной мобилизации граждане в ходе подготовки обучаются ряду дисциплин: огневой, медицинской, инженерной, тактической подготовкам, основам связи, радиационной, химической и биологической защите и другим.

Фото: пресс-служба ЮВО



