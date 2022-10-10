Общество

Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятия Волгоградской области

Общество 10.10.2022 19:25
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10.10.2022 19:25


Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ходе однодневного визита в Волгоград совместно с губернатором Андреем Бочаровым побывал на двух ведущих производственных площадках. Заместитель председателя Правительства высоко оценил уникальное оборудование завода «Титан-Баррикады» и отметил позитивную динамику на «Красном Октябре» после достигнутых ранее договоренностей. 

«Титан-Баррикады» является ведущим предприятием по разработке и производству новых перспективных образцов техники, а также занимается разработкой различной техники для нужд народного хозяйства страны. Предприятие участвует в реализации госпрограмм модернизации водных путей России, перспективных проектов в области нефтедобычи и транспортного машиностроения. Завод, как отдельно было подчеркнуто Мантуровым, полностью и своевременно выполняет госзаказы. Особый интерес министра вызвал флот гидроразрыва пласта, разработанный волгоградцами. 

Это уникальное оборудование, которое сейчас проходит испытания. Со следующего года начнёт поставляться непосредственно нашим нефтяным компаниям для разработки месторождений, – отметил Денис Мантуров.

«Красный Октябрь» выпускает почти половину от общего производства нержавеющего проката в России. В Волгоградской области формируется центр компетенций по выпуску нержавеющей стали, в котором будут задействованы крупнейшие отраслевые предприятия. Запуск новых производств даст мощный синергетический эффект для всего промышленного сектора региона.

Что касается судьбы «Красного Октября», то мы с Андреем Ивановичем приняли абсолютно своевременное решение, согласовали его с президентом и нашли якорного инвестора. И уже сейчас мы видим восстановление этого комплекса – это результат совместной работы коллектива, области, Минпромторга, – сказал вице-премьер.

Андрей Бочаров в свою очередь акцентировал внимание министра на том, что в условиях новых вызовов в дополнение к федеральным мерам поддержки вместе с отраслевыми экспертами, руководителями предприятий и организаций реального сектора экономики в Волгоградской области разработан и принят региональный план первоочередных действий на общую сумму порядка 10 млрд рублей.

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