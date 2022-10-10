Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ходе однодневного визита в Волгоград совместно с губернатором Андреем Бочаровым побывал на двух ведущих производственных площадках. Заместитель председателя Правительства высоко оценил уникальное оборудование завода «Титан-Баррикады» и отметил позитивную динамику на «Красном Октябре» после достигнутых ранее договоренностей.

«Титан-Баррикады» является ведущим предприятием по разработке и производству новых перспективных образцов техники, а также занимается разработкой различной техники для нужд народного хозяйства страны. Предприятие участвует в реализации госпрограмм модернизации водных путей России, перспективных проектов в области нефтедобычи и транспортного машиностроения. Завод, как отдельно было подчеркнуто Мантуровым, полностью и своевременно выполняет госзаказы. Особый интерес министра вызвал флот гидроразрыва пласта, разработанный волгоградцами.

– Это уникальное оборудование, которое сейчас проходит испытания. Со следующего года начнёт поставляться непосредственно нашим нефтяным компаниям для разработки месторождений, – отметил Денис Мантуров.

«Красный Октябрь» выпускает почти половину от общего производства нержавеющего проката в России. В Волгоградской области формируется центр компетенций по выпуску нержавеющей стали, в котором будут задействованы крупнейшие отраслевые предприятия. Запуск новых производств даст мощный синергетический эффект для всего промышленного сектора региона.

– Что касается судьбы «Красного Октября», то мы с Андреем Ивановичем приняли абсолютно своевременное решение, согласовали его с президентом и нашли якорного инвестора. И уже сейчас мы видим восстановление этого комплекса – это результат совместной работы коллектива, области, Минпромторга, – сказал вице-премьер.

Андрей Бочаров в свою очередь акцентировал внимание министра на том, что в условиях новых вызовов в дополнение к федеральным мерам поддержки вместе с отраслевыми экспертами, руководителями предприятий и организаций реального сектора экономики в Волгоградской области разработан и принят региональный план первоочередных действий на общую сумму порядка 10 млрд рублей.