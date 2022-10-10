



В Калаче-на-Дону Волгоградской области встретили бойцов, вернувшихся с фронтов специальной военной операции, на отдых. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Калачевского района, десятки жителей вышли к дороге с флагами, чтобы приветствовать военных, которые проезжали на грузовиках в расположение военной части. Водители сигналили местным жителям, а бойцы отвечали горожанам улыбками.

Напомним, это уже вторая торжественная встреча бойцов, которые принимают участие в спецоперации, в Калаче-на-Дону. В июле этого года сюда на побывку приезжали военнослужащие 22-ой отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Росгвардии, известной как ОБРОН или «Кобра».

Видео администрации Калачевского района VK.