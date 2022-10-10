Страдания выпавшей из маршрутки волгоградки суд оценил в 350 тысяч









Компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей должен выплатить водитель маршрутки 70-летней жительницы Волгограда, которая выпала из салона на проезжую часть.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, иск пожилой женщины к водителю маршрутного такси рассмотрел Тракторозаводский районный суд Волгограда.

Установлено, что 30 июня 2020 года водитель маршрутного такси №149, двигаясь в Волгограде от остановки общественного транспорта на ул. Менжинского, не закрыв дверь автомобиля, осуществил поворот налево. В результате из открытой двери на проезжую часть дороги выпала пассажирка маршрутки. Она получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Пострадавшая указала, что это случилось в результате нарушения водителем правил дорожного движения. С ее слов, водитель перед ней даже не извинился. Состоянием здоровья не интересовался и никакую помощь не предлагал.

Водитель маршрутки в суд не пришел. Его интересы представлял юрист, который просил в удовлетворении исковых требований пенсионерки отказать. Он мотивировал это тем, что вина водителя маршрутного такси в произошедшем ДТП не доказана. А уголовное дело в отношении водителя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ, было прекращено за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о том, что с водителя в пользу истца необходимо взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



