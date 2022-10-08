Общество 08.10.2022 21:39
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08.10.2022 21:39
В Волгограде мосты через Волгу стали охранять усиленные полицейские патрули. Это заметили волгоградцы, сообщает ИА «Высота 102», которые делятся увиденным в соцсетях.
- Очень много машин останавливают, проверяют багажники и документы у водителей, - рассказывают горожане.
Усиление охраны волгоградцы связывают со взрывом на Крымском мосту, который произошел сегодня, 8 октября.
Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что посты охраны были выставлены и на железнодорожных мостах в Волгограде. В частности, они появились около моста через Мечетку в Тракторозаводском районе.
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