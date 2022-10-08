Общество

«Ее пытались выставить чудовищем»: суд вернул волгоградке сына, которого силой забрал бывший муж

Общество 08.10.2022 21:07
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08.10.2022 21:07



Тракторозаводский районный суд Волгограда накануне вынес решение по иску волгоградки Валентины Ермолаевой об определении места жительства ее 7-летнего сына Романа. Как сообщил ИА «Высота 102» адвокат женщины Антон Гетманенко, по решению суда ребенка должны возвратить маме.

Валентине пришлось пройти ад на судебном процессе и выслушать страшные обвинения со стороны экс-супруга.

- Ее обзывали алкоголичкой, нимфоманкой, садисткой, - рассказывает адвокат. – Та сторона опускалась до прямых оскорблений. Даже тот факт, что Валентина Ермолаева самостоятельно приобрела себе жилье, был вывернут наизнанку адвокатом ее бывшего мужа, который заявил, что она купила квартира, где «гнил два месяца труп».

По словам Антона Гетманенко, все эти обвинения была разбиты свидетельствами воспитателей детского сада, тренеров спортивных секций и врачей поликлиники, которые посещал сын Валентины со своей мамой.

- Все подтвердили, что Валентина – хорошая мама. Конечно, ее бывший муж будет обжаловать это решение, но мы готовы продолжить борьбу, потому что считаем, что справедливость – на нашей стороне, - считает юрист. – Можно развестись и остаться людьми, а не забирать у матери ребенка и не обвинять ее в чудовищных поступках.

Напомним, семейная трагедия произошла в августе этого года в одном из дворов Тракторозаводского района на улице Тулы. Бывший муж женщины Сергей Кутыркин вместе со своим старшим сыном забрали у Валентины 7-летнего Романа и закрыли его в машине. Приехавшие сотрудники полиции ничем не могли помочь женщине, а позднее в правоохранительных органах отказали в возбуждении уголовных дел в отношении мужчины в похищении ребенка и в проникновении в чужое жилье.

Побои, которые нанес Сергей Кутыркин Валентине после ее попытки вернуть сына, полиция оценила как не причинившие вреда здоровью. Максимум, что грозит волгоградцу за безобразную сцену, запечатленную камерами видеонаблюдения, это штраф.




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