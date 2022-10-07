В Волжском для инвалида-колясочника сделают электроподъемник

Вступило в законную силу судебное решение о возложении обязанности оборудовать подъезд электрическим подъемником для нужд инвалида. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 56-летний мужчина с ограниченными возможностями проживает на втором этаже многоквартирного жилого дома в Волжском. Ввиду конструктивной особенности подъезда с лестничным маршем мужчина лишен возможности подъема с первого этажа на второй, где имеется лифт.

Инвалид неоднократно обращался в органы власти с просьбой оборудовать подъезд электрическим подъемником для беспрепятственного передвижения в инвалидном кресле, чего сделано не было.

При этом, согласно законодательству органы местного самоуправления обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Прокурор Волжского обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию городского округа город Волжский Волжский установить в подъезде многоквартирного дома электрический подъемник для инвалида-колясочника.

Решением Волжского городского суда иск прокурора полностью удовлетворен. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик оспорил его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда, с учетом позиции прокуратуры региона, оставила решение Волжского городского суда без изменения. Его исполнение взято прокуратурой на контроль.