Волгоградские подростки выпрыгнули из самолета Ан-2 с парашютом









Первый прыжок с парашютом совершили воспитанники волгоградского юнармейского отряда «Честь имею». Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, подростки готовились к этому две недели.

Больше 30 часов они изучали теорию прыжка с парашютом: знакомились с устройством, конструкцией и правилами эксплуатации парашютных систем и страхующих приборов.

После тщательной подготовки подростки приступили к выполнению прыжков.

- Десантирование проходило на высоте 800 м с борта самолета Ан-2. Все ребята получили незабываемые впечатления, сумели преодолеть свой страх и насладились полетом, - рассказали в пресс-службе округа.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



