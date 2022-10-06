Волгоградские подростки выпрыгнули из самолета Ан-2 с парашютом

Общество 06.10.2022 13:05
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06.10.2022 13:05
Первый прыжок с парашютом совершили воспитанники волгоградского юнармейского отряда «Честь имею». Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, подростки готовились к этому две недели.
Больше 30 часов они изучали теорию прыжка с парашютом: знакомились с устройством, конструкцией и правилами эксплуатации парашютных систем и страхующих приборов.
После тщательной подготовки подростки приступили к выполнению прыжков.
- Десантирование проходило на высоте 800 м с борта самолета Ан-2. Все ребята получили незабываемые впечатления, сумели преодолеть свой страх и насладились полетом, - рассказали в пресс-службе округа.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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